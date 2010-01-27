Челси возвращает себе лидерство в Премьер-лиге

Завершились сегодняшние матчи 23-го тура английской Премьер-лиги

Челси - Бирмингем 3:0 (Малуда 5, Лемпард 32, 90)

Астон Вилла - Арсенал 0:0

Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 20, Кальнич 76 - Колдуэлл 57)

Эвертон - Сандерленд 2:0 (Кахилл 7, Донован 19)

Челси набирает 51 очко и возвращается на первую строчку, находившуюся несколько дней у МЮ с 50 очками. Арсенал, имевший шанс держаться с Челси на равных, не открыл счет и теперь у него 49 очков. У ближайших к тройке лидеров Тоттенхэма, Ливерпуля и Манчестер Сити, соответственно, 41, 38 и 38 (две игры в запасе) очков