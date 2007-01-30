”Спартак” оставил ”Динамо” за бортом

Московский "Спартак" вышел в финал футбольного турнира на Кубок Первого канала, который проходит в Израиле, сообщает РИА Новости.

В понедельник команда Владимира Федотова переиграла израильский "Маккаби" из Хайфы - 2:0. Фактически спартаковцы сделали результат в дебюте встречи благодаря точным ударам Романа Павлюченко (на 2-й минуте) и Квинси Овусу-Абейе (на 8-й).

Таким образом, "Спартак" занял первое место в группе А, набрав 4 очка. Киевское "Динамо" осталось вторым с двумя баллами, а "Маккаби" стал последним, заработав только одно очко. Напомним, что с динамовцами подопечные Федотова сыграли вничью (2:2).

В финале соперником красно-белых будет принципиальный соперник - московский ЦСКА, который выиграл обе своих встречи в группе В (у тель-авивского "Хапоэля" 4:1 и у донецкого "Шахтера" 2:0). Решающий матч состоится в четверг, 1 февраля.