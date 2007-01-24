Рэй Остин рассказал страшилку для Кличко

Рєй Остин

10 марта чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии IBF Владимир КЛИЧКО проведет бой в защиту своего титула против обязательного претендента американца Рэя ОСТИНА.

Как сообщает официальный сайт братьев КЛИЧКО, об этом спортсмены сообщили на совместной пресс-конференции в Маннгейме (Германия).

В частности, Р.ОСТИН сказал: "Я приехал сюда не просто проводить поединок… Я приехал сюда воевать!»

«Это будет не просто бой, это будет битва, из которой я выйду не только победителем, но и новым чемпионом мира", - заявил Р.ОСТИН.

«У В.КЛИЧКО слишком маленькое сердце и в нем нет места мужеству. Его подбородок можно поразить одним ударом. Он еще никогда не проводил поединка с таким бойцом, каким являюсь я. Все предыдущие его соперники - просто беззубые карлики по сравнению со мной. Именно сейчас, вы можете видеть того, кого после поединка с Владимиром назовут не только новым, но и истинным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе", - добавил Р.ОСТИН.

В свою очередь, В.КЛИЧКО сказал: "Я думаю, что мы уже достаточно услышали страшилок. Правда, непонятно, как к ним относиться, то ли с испугом, то ли со смехом. Я очень серьезно воспринимаю своего соперника, не желая его недооценивать, но и не заниматься переоценкой его возможностей».

«Моя спортивная карьера научила меня воспринимать каждого соперника с максимально-реальной оценкой его сил и опыта. Так что я буду готовиться к предстоящему поединку ответственно и усердно. От результата этого поединка, зависит мое будущее, в которое я смотрю уверенно", - добавил В.КЛИЧКО.