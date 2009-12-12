Результаты 16-го тура английской Премьер-лиги
19:54, 12 декабря 2009Спорт
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Тур ничьих и неожиданных поражений
Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги
Сток Сити - Уиган 2:2 (Тунджай 37, Шоукросс 74 - Бойс 15, Фигероа 72)
Болтон - Манчестер Сити 3:3 (Класнич 11, 53, Кахилл 44 - Тевес 27, 78, Ричардс 45)
Сандерленд - Портсмут 1:1 (Бент 23 - Кабул 90+3)
Халл Сити - Блэкберн 0:0
Бирмингем - Вест Хэм 1:0 (Бойер 52)
Бернли - Фулхэм 1:1 (Эллиотт 60 - Замора 50)
Челси - Эвертон 3:3 (Дрогба 18, 59, Анелька 23 - Чех 12 автогол, Айегбени 45, Саа 63)
Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:1 (Дойл 3)
МЮ - Астон Вилла 0:1 (Агбонлахор 21).
Завтра тур завершится встречей
Ливерпуль (24) - Арсенал (28)
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