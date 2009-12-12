Результаты 16-го тура английской Премьер-лиги

Тур ничьих и неожиданных поражений

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги Сток Сити - Уиган 2:2 (Тунджай 37, Шоукросс 74 - Бойс 15, Фигероа 72) Болтон - Манчестер Сити 3:3 (Класнич 11, 53, Кахилл 44 - Тевес 27, 78, Ричардс 45) Сандерленд - Портсмут 1:1 (Бент 23 - Кабул 90+3) Халл Сити - Блэкберн 0:0 Бирмингем - Вест Хэм 1:0 (Бойер 52) Бернли - Фулхэм 1:1 (Эллиотт 60 - Замора 50) Челси - Эвертон 3:3 (Дрогба 18, 59, Анелька 23 - Чех 12 автогол, Айегбени 45, Саа 63) Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:1 (Дойл 3) МЮ - Астон Вилла 0:1 (Агбонлахор 21). Завтра тур завершится встречей Ливерпуль (24) - Арсенал (28)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter