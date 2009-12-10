Суркис: «Динамо» играло с инопланетянами

Киевское "Динамо" в матче против "Барселоны" играло с командой с другой планеты.

Об этом после вылета из еврокубков заявил президент "Динамо" Игорь Суркис, сообщает "Чемпион".

"Я не доволен тем, что мы заняли четвертое место. При том, что мы "Рубин" обыграли по сумме двух встреч. Так сложилось, мы играли с командой с другой планеты. Эта команда на голову выше классом - с ней играть киевское "Динамо" не готово, нужно признать это честно", - сказал владелец киевского клуба.

"Мяч попал в стойку, от стойки в ворота. "Барселона" не забила бы этот гол, забила бы другой. Невозможно играть в футбол, когда команда 77% владеет мячом. Если мы заняли последнее место - итог выступления в Лиге Чемпионов не удовлетворителен", - прибавил президент чемпионов Украины.

"Если команда проигрывает - это не трагедия, потому что жизнь продолжается. Нужно делать выводы, усиливаться. Для того, чтобы мы могли играть на равных. Есть главный тренер, селекционная группа. Будут предложения, будем усиливаться", - рассказал Суркис о возможных приобретениях клуба.