Результаты матчей Лиги чемпионов (группы E-Н)

На 8 игр - 9 голов, из них во 2-м тайме один

Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H Группа E Дебрецен – Ливерпуль 0:1 (Нгог 4) Фиорентина – Лион 1:0 (Варгас 28 пен.) После пяти туров: Фиорентина 12 очков, Лион 10, Ливерпуль 7, Дебрецен 0 Группа F Барселона - Интер 2:0 (Пике 10, Родригес 26) Рубин - Динамо 0:0 После пяти туров: Барселона - 8 очков, Интер 6, Рубин 6, Динамо 5 Группа G Униря - Севилья 1:0 (Драгутинович 45 автогол) Рейнджерс - Штутгарт 0:2 (Руди 16, Кузманович 59) После пяти туров: Севилья - 10 очков, Униря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2 Группа H А3 Алкмаар - Олимпиакос 0:0 Арсенал - Стандард 2:0 (Насри 35, Денилсон 45) После пяти туров: Арсенал - 13 очков, Олимпиакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3 Матчи шестого тура пройдут 9 декабря: Группа E. Ливерпуль - Фиорентина, Лион - Дебрецен Группа F. Динамо - Барселона, Интер - Рубин Группа G. Севилья - Глазго Рейнджерс - Штутгарт - Униря Группа H. Олимпиакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар Напомним, что сегодня вечером играют команды из групп A-D Группа A. Бавария (4) - Маккаби (0), Бордо (10) - Ювентус (8) Группа B. ЦСКА (4) - Волфсбург (7), МЮ (10) - Бешикташ (1) Группа C. Милан (7) - Марсель (6), Реал (7) - Цюрих (3) Группа D. АПОЭЛ (1) - Атлетико (2), Порту (9) - Челси (10)

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