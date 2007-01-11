Призер Олимпийских игр вышел на старт обнаженным (фото)

Австрийский горнолыжник Райнер Шенфельдер проехал по горному склону в швейцарском местечке Венген почти полностью обнаженным - на нем были только лыжи, ботинки и шлем. Спортсмен вышел на старт в таком виде после того, как проиграл пари своему врачу, и не рассчитывал, что о его выступлении узнает пресса.

На своем официальном сайте Шенфельдер рассказал, что на прошлой неделе он неудачно упал во время тренировки, и его начали беспокоить боли. Врач спортсмена пообещал, что к среде 10 января неприятные ощущения пропадут. Однако горнолыжник оказался достаточно недоверчивым, чтобы заявить доктору, что если боли прекратятся, то он проедет на лыжах в обнаженном виде.

"Я как-то не заметил фотографа, - признался Шенфельдер. - Это был личный спор, и, разумеется, он не должен был быть предан огласке. Я очень рад, что больше не чувствую боли и не простудился, когда выполнял условия пари". Тренер австрийской горнолыжной сборной Тони Жигер заявил, что его подопечный не будет наказан, но ему придется провести со спортсменом беседу.

Отметим, что в среду температура воздуха на знаменитой трассе в Лоберхорне поднималась до десяти градусов Цельсия. Фотографии обнаженного Шенфельдера (29 лет), который дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр, были опубликованы на сайте sport1.at.

Лента.ру