Янукович после матча Украина-Греция пойдет сверять бумажки из карманов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что сегодня в Донецке в матче плей-офф Чемпионата мира по футболу 2010 года сборная Украины «имеет все шансы победить» сборную Греции.

Об этом он сообщил сегодня на мини-пресс-конференции в городе Горловке Донецкой области. «Могу однозначно сказать, что Украина имеет все шансы победить и верю в нашу победу», - сказал В. ЯНУКОВИЧ. Он не стал прогнозировать результат этого матча, но поделился некоторыми своими приметами болельщика, которые ему присущи перед футбольной игрой. «Я всегда загадываю счет, пишу на бумажечке, ложу в карман и никому не показываю, - объяснил В. ЯНУКОВИЧ, указывая на нагрудный карман, - А потом… есть свои приметы. У меня есть друзья, с которыми мы потом, как говорится, сверяем точку зрения. И есть старые традиции». На встречный вопрос о том, в чем эти традиции заключаются, лидер Партии регионов рассказал: «Потом кого-то наказываем, кого-то поощряем», добавив, что «наказываем – полным фужером, но это в том случае, если победят». На уточнение журналиста: «А поощряете двумя бокалами?», ответил: «Нет. Время такое уже, как говорят, не до пьянок».