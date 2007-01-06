Луиш Фигу будет играть в саудовском клубе

Португальский полузащитник Луиш Фигу будет играть в саудовском футбольном клубе "Аль-Иттихад".

Контракт между клубом и известным португальским полузащитником подписан накануне в бахрейнской столице Манаме. Фигу находится здесь в составе миланского "Интера", который проведет в субботу товарищеский матч со сборной бахрейнского королевства.

Пресс-центр "Аль-Иттихад" распространил в Джидде заявление, в котором подтвердил достижение договоренности с футболистом.

Финансовые условия сделки года для саудовского футбола не разглашаются.

Как пишет газета "Указ", в ближайшие дни руководство клуба "Аль-Иттихад" проведет в Джидде пресс-конференцию, на которой будут раскрыты условия контракта.

Ранее саудовский клуб планировал пригласить Луиша Фигу на полтора года и выплатить ему в течение этого срока 4,5 миллиона евро.