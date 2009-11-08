Дэвид Хэй отнял пояс у Валуева
00:54, 08 ноября 2009Спорт
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Судьи отдали победу британцу
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBA россиянин Николай Валуев уступил титул британцу Дэвиду Хэю.
Двое судей отдали победу Хэю с одинаковым счетом 112:116 и один счел бой равным - 114:114.
Валуев долго доминировал, но преимущество не выливалось в удары. По сути, одна удачная атака Хэя в конце 12-го раунда решила исход всего боя.
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