УЕФА проверила Донбасс-Арену перед матчем с греками

Делегация экспертов УЕФА, в состав которой входили директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, исполнительный директор «UEFA new company» Дэвид ТЕЙЛОР и руководитель организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ остались довольны качеством готовности стадиона «Донбасс Арена» к матчам европейского уровня.

Как передает корреспондент УНИАН , об этом они заявили сегодня в ходе своего инспектирования в Донецке готовности объектов к Евро-2012, в том числе и стадиона «Донбасс Арена».

По сообщению медиацентра стадиона, гостей интересовала не только спортивная составляющая, но и благоустроенность территории, прилегающей к арене, условия размещения болельщиков, техническое и организационное обеспечение телевизионных трансляций, сервисное обслуживание.

Матч плей-офф сборных Украины и Греции за выход в финальную часть Чемпионата мира по футболу - 2010 состоится в Донецке 18 ноября.

Ранее Федерация футбола Греции объявила, что первый (14 ноября) матч плей-офф против сборной Украины местная национальная команда проведет на Олимпийском стадионе в Афинах.