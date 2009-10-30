VIP–билет на матч Украина – Греция можно купить за 8 тысяч гривен

В пятницу, 30 октября начинается продажа билетов на матч плей-офф Чемпионат мира по футболу 2010 года, в котором сборная Украина сыграет с командой Греции. Матч пройдет 18 ноября в Донецке на "Донбасс Арене". Стоимость билетов на матч составит от 200 до 600 гривен, VIP-пропуск можно будет приобрести от 4,5 до 8 тыс. гривен. При этом 15 тыс. билетов (вместимость стадиона 51 тыс. человек) впервые в истории украинского футбола будет продана через Интернет (http://www.ufi.com.ua/). Это позволит исключить фальсификацию, ажиотаж и спекуляцию, как это было во время продажи билетов на матч Украина-Англия. "В дальнейшем мы придем к 100% продаже билетов при предъявлении паспорта, так как это проходит заграницей", - говорит гендиректор коммерческого агента Федерации футбола Украины компании "Украина Футбол Интернешнл" Олег Шкреба.

Стоимость билета устанавливает "Украина Футбол Интернешнл" в зависимости от важности и популярности события. "Предыдущий матч в Днепропетровске отличился спекулятивным характером, и мы решили увеличить стоимость билетов и продавать их через Интернет", - поясняет Шкреба. По его словам, таким образом, они снизили заинтересованность спекулянтов к покупке билетов с целью дальнейшей перепродажи. "Указание паспортных данных - дополнительная защита от спекулянтов и хулиганов, которым посещение футбольных матчей запрещено", - сказал директор по развитию Премьер-лиги Вадим Галаган.

В отличие от России, где продажа билетов по Интернет практикуется уже несколько лет, в Украине комиссия при продаже билетов пока взиматься не будет. "Российская федерация футбола зарабатывает 10% стоимости билета. Возможно, позже и мы и установим комиссию, но пока необходимо отработать систему", - утверждает Шкреба. По словам первого вице-президент ФФУ Сергея Стороженко, во всем мире авторизация билета введена более 10 лет назад. И со временем эта система будет касаться не только игр сборной команды Украины, но и всех матчей с участием наших клубов.

По состоянию на четверг, 28 октября, в "Украина Футбол Интернешнл" поступило более 4 тыс. коллективных заявок. 17 тыс. билетов будет отдано владельцам абонементов на домашние игры футбольного клуба "Шахтер" на "Донбасс Арене". 10% пропусков выделят греческим болельщикам. Остальные поступят в свободную продажу. В Премьер лиге Украины рады нововведению ФФУ и отмечают, что это верный шаг для украинского футбола. "Подобные системы уже эффективно работают либо готовятся к запуску некоторыми клубами-участниками Премьер лиги, что еще раз подчеркивает актуальность и целесообразность решения ФФУ", - говорит Галаган.

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