Милевский претендует на звание самого популярного игрока 2009 года
13:26, 23 октября 2009Спорт
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Номинантами являются 115 футболистов
Капитан киевского "Динамо" Артем МИЛЕВСКИЙ и капитан донецкого "Шахтера" Дарио СРНА претендуют на победу в конкурсе на звание самого популярного игрока 2009 года.
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), которая проводит конкурс под названием "The World`s Most Popular Footballer Amongst Currently Active Players in 2009", пишет Champion.
Всего номинантами являются 115 футболистов из 68 стран. Голосование продлится до 2 января 2010 года.
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