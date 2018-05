Милевский претендует на звание самого популярного игрока 2009 года

Капитан киевского "Динамо" Артем МИЛЕВСКИЙ и капитан донецкого "Шахтера" Дарио СРНА претендуют на победу в конкурсе на звание самого популярного игрока 2009 года.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), которая проводит конкурс под названием "The World`s Most Popular Footballer Amongst Currently Active Players in 2009", пишет Champion.

Всего номинантами являются 115 футболистов из 68 стран. Голосование продлится до 2 января 2010 года.