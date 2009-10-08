Виталий Кличко определился со следующим соперником

Чемпион мира по самой престижной версии WBC в сверхтяжелом весе Виталий Кличко (38-2-0, 37 КО) окончательно договорился о поединке с непобедимым американцем Кэвином Джонсоном (22-0-1, 9 КО).

Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, поединок состоится 12 декабря в Швейцарии.

Эксперты оценивают этот поединок как "разминочный" перед объединительным боем с чемпионом WBA Николаем Валуевым весной в 2010 году.

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