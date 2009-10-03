Депутаты ВР в Москве играют в шахматы и футбол

Команда депутатов Верховной Рады Украины заняла призовые места на первых Играх парламентариев стран Европы, которые с 1 по 5 октября проходят в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, в шахматах депутаты Верховной Рады Юрий СЕРБИН и Евгений КОНСТАНТИНОВ (оба – БЮТ) разделили первое место с российской командой.

Украинская команда депутатов по футболу выиграла в первом туре у депутатов Латвии со счетом 2:0. А в финале депутаты ВР, после сомнительного гола, пропущенного ими на последней минуте, сыграли вничью с парламентариями Румынии (4:4). Однако, по результатам пенальти (3:0), команде Украины засчитали поражение.

Сильным соперником в финале оказалась команда Госдумы и Совета Федераций РФ – играя двумя составами, хозяева выиграли у депутатов Украины со счетом 8:1.

В результате, на соревнованиях по футболу первое место заняла команда депутатов России, второе – Румынии, а третье – Украины.

Кроме того, в теннисе украинские парламентарии обыграли коллег из Румынии (2:0) и завтра будут бороться за первое место с депутатами из России.

Делегация от украинского парламента представлена 18 депутатами. Среди них - Дмитрий СВЯТАШ (Партия регионов), Андрей ВЕРЕВСКИЙ (БЮТ), Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ), Равиль САФИУЛИН (Партия регионов), Эльбрус ТЕДЕЕВ (Партия регионов), Андрей КОЖЕМЯКИН (БЮТ) и другие.

Как сообщал УНИАН, 1 октября первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий СВИЩЕВ заявил, что в рамках Европарлампиады пройдут соревнования по мини-футболу, теннису, настольному теннису, шахматам, гольфу, волейболу

По словам Д.СВИЩЕВА, приглашения отправлены всем без исключения европейским странам - членам ПАСЕ.

При этом он добавил, что для представителей парламентов европейских стран предусмотрены, кроме спортивных соревнований, также культурная программа, встречи и дискуссии с российскими парламентариями, политическими и общественными деятелями, членами правительства России по многим направлениям международного сотрудничества и общественной деятельности.