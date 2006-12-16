Трагически погибли два футболиста ”Ювентуса”

Футбольный матч Серии В между "Ювентусом" и "Чезеной" отложен из-за гибели двух молодых игроков "Юве" Рикардо Мели и Алессио Ферамоски, которые утонули в пруду рядом с тренировочной базой "старой синьоры".

Два 17-летних футболиста утонули в пруду, в который полезли, чтобы достать мячи, перелетевшие через ограждение базы "Ювентуса". Матч с "Чезеной" по этому случаю был отменен.

"Матч будет проведен, а потому мы просим публику сохранить билеты на эту игру, которая состоится позднее. Страшное известие обрушилось на наш клуб, а потому спортивный директор "Юве" Алессио Секко, руководство и футболисты приняли решение не выходить сегодня на поле", - заявил представитель "старой синьоры".

В эти выходные перед всеми играми в итальянских сериях A и B состоится минута молчания в память о молодых футболистах.

Что касается запланированной игры с "Чезеной", то она вероятнее всего пройдет уже в следующем году.

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