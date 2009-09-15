Украинский пилот доволен 16 местом на ралли Дакар «Шелковый путь»
Внедорожник Mitsubishi не подвел
Первый пилот команды «Оптима Лизинг Украина» Вадим НЕСТЕРЧУК удовлетворен результатом команды на ралли серии Дакар «Шелковый путь», в котором отечественный экипаж занял в классификации внедорожников 16-е место.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе команды «Оптима Лизинг Украина», принимавшей участие в ралли серии Дакар «Шелковый путь» 5-13 сентября. Ралли проходило по территории России, Казахстана и Туркменистана. Общее время, которое понадобилось нашим ребятам для прохождения спецучастков, составило 42 часа 02 минуты 55 секунд.
Как отметил В.НЕСТЕРЧУК, «мы воспринимали ралли «Шелковый путь» как репетицию накануне «Дакара-2010» и отработали все поставленные задачи – оттестировали автомобиль и проверили слаженность команды. Возвращаюсь домой с чувством удовлетворения, потому что ралли показало нашу полную боевую готовность к «Дакару-2010». Внедорожник Mitsubishi не подвел - после небольшой профилактики и восстановительных работ, будем отправлять машину в Аргентину. Сейчас наш боевой автомобиль плывет по Каспийскому морю на пароме, который отправился вчера из Туркменбаши».
Рассказывая о последнем, девятом этапе ралли, В.НЕСТЕРЧУК сказал, что его команда прошла спокойно, спецучасток составил всего 24 км. При этом В.НЕСТЕРЧУК высказал сожаление, что организаторы отменили участок, проходящий из Балканабада в Дарвазу. (УНИАН: маршрут ралли был изменен 13 сентября, чтобы участников гонки могли поздравить Президенты России, Туркмении и Казахстана Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ).
«По сути, этот участок должен был быть самым сложным, ведь пролегал через сердце пустыни Каракумы. Мы рассчитывали на содержательный этап по дюнам и пескам. Но и без этого участка гонка оказалась непростой. Из 50 автомобилей, отправившихся в "Шелковый путь" из Казани, до Ашхабада добрались лишь 34, из 20 грузовиков – 16», - сказал капитан украинской команды.
По информации пресс-службы, изменение маршрута не повлияло на результаты гонки, потому что окончательная классификация была известна за день до окончания ралли и соответствовала результатам 8-го этапа, закончившегося в Туркменбаши 12 сентября. Первое место в категории «автомобили» занял испанец Карлос САЙНЦ из заводской команды Volkswagen. Именно его Touareg въехал на подиум первым. Общее время испанца - 24 часа 12 минут 21 секунда.
Второе место занял также представитель команды Volkswagen - американец Марк МИЛЛЕР, отставший от лидера на 21 минуту, а третье - их коллега по команде Жинель Де ВИЛЬЕР.
Первое место в категории «грузовики» занял Фирдаус КАБИРОВ из команды «КамАЗ Мастер» с общим временем 28 часов 13 минут 52 секунды. В начале гонки никто не сомневался, что победителем будет камазовец Владимир ЧАГИН, которого журналисты окрестили «Царем». Но, на пятом этапе КамАЗ В.ЧАГИНА потерял колесо, и гонщик финишировал на три часа позже. Действующему чемпиону "Дакара" так и не удалось нагнать упущенное время и В.ЧАГИН занял в общем зачете шестую строчку.
Вторым, не смотря на аварию на 9 этапе, в классификации грузовиков стал голландец Жерар де РОЙ. Он отстал от Ф.КАБИРОВА на 1 час 2 минуты и 25 секунд. До третьей позиции в общем зачете доехал чех Алеш ЛОПРАИС на "TATRA". Он финишировал на 1 час 42 минуты 20 секунд позже Ф.КАБИРОВА.