Украинский пилот доволен 16 местом на ралли Дакар «Шелковый путь»

Первый пилот команды «Оптима Лизинг Украина» Вадим НЕСТЕРЧУК удовлетворен результатом команды на ралли серии Дакар «Шелковый путь», в котором отечественный экипаж занял в классификации внедорожников 16-е место.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе команды «Оптима Лизинг Украина», принимавшей участие в ралли серии Дакар «Шелковый путь» 5-13 сентября. Ралли проходило по территории России, Казахстана и Туркменистана. Общее время, которое понадобилось нашим ребятам для прохождения спецучастков, составило 42 часа 02 минуты 55 секунд.

Как отметил В.НЕСТЕРЧУК, «мы воспринимали ралли «Шелковый путь» как репетицию накануне «Дакара-2010» и отработали все поставленные задачи – оттестировали автомобиль и проверили слаженность команды. Возвращаюсь домой с чувством удовлетворения, потому что ралли показало нашу полную боевую готовность к «Дакару-2010». Внедорожник Mitsubishi не подвел - после небольшой профилактики и восстановительных работ, будем отправлять машину в Аргентину. Сейчас наш боевой автомобиль плывет по Каспийскому морю на пароме, который отправился вчера из Туркменбаши».

Рассказывая о последнем, девятом этапе ралли, В.НЕСТЕРЧУК сказал, что его команда прошла спокойно, спецучасток составил всего 24 км. При этом В.НЕСТЕРЧУК высказал сожаление, что организаторы отменили участок, проходящий из Балканабада в Дарвазу. (УНИАН: маршрут ралли был изменен 13 сентября, чтобы участников гонки могли поздравить Президенты России, Туркмении и Казахстана Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ и Нурсултан НАЗАРБАЕВ).

«По сути, этот участок должен был быть самым сложным, ведь пролегал через сердце пустыни Каракумы. Мы рассчитывали на содержательный этап по дюнам и пескам. Но и без этого участка гонка оказалась непростой. Из 50 автомобилей, отправившихся в "Шелковый путь" из Казани, до Ашхабада добрались лишь 34, из 20 грузовиков – 16», - сказал капитан украинской команды.

По информации пресс-службы, изменение маршрута не повлияло на результаты гонки, потому что окончательная классификация была известна за день до окончания ралли и соответствовала результатам 8-го этапа, закончившегося в Туркменбаши 12 сентября. Первое место в категории «автомобили» занял испанец Карлос САЙНЦ из заводской команды Volkswagen. Именно его Touareg въехал на подиум первым. Общее время испанца - 24 часа 12 минут 21 секунда.

Второе место занял также представитель команды Volkswagen - американец Марк МИЛЛЕР, отставший от лидера на 21 минуту, а третье - их коллега по команде Жинель Де ВИЛЬЕР.

Первое место в категории «грузовики» занял Фирдаус КАБИРОВ из команды «КамАЗ Мастер» с общим временем 28 часов 13 минут 52 секунды. В начале гонки никто не сомневался, что победителем будет камазовец Владимир ЧАГИН, которого журналисты окрестили «Царем». Но, на пятом этапе КамАЗ В.ЧАГИНА потерял колесо, и гонщик финишировал на три часа позже. Действующему чемпиону "Дакара" так и не удалось нагнать упущенное время и В.ЧАГИН занял в общем зачете шестую строчку.

Вторым, не смотря на аварию на 9 этапе, в классификации грузовиков стал голландец Жерар де РОЙ. Он отстал от Ф.КАБИРОВА на 1 час 2 минуты и 25 секунд. До третьей позиции в общем зачете доехал чех Алеш ЛОПРАИС на "TATRA". Он финишировал на 1 час 42 минуты 20 секунд позже Ф.КАБИРОВА.