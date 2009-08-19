Грузия пригрозила выгнать Россию из ФИФА

Министерство культуры, спорта и охраны памятников Грузии подаст жалобу в Международную федерацию футбола (FIFA) и опротестует участие цхинвальской команды "Спартак", представляющей самопровозглашенную республику Южная Осетия, в турнире первой лиги Чемпионата России по футболу, сообщает ИА "Новости-Грузия".

"Участие такого футбольного клуба в российском чемпионате незаконно, тем более, что Цхинвали не представляет из себя признанного государства", - заявил министр культуры, спорта и охраны памятников Николоз Руруа.

"Я уверен, что участие цхинвальского "Спартака" в чемпионате России вызовет определенные санкции по отношению к РФ", - добавил он.

По словам Руруа, министерство и Национальная федерация футбола Грузии обратятся в FIFA с просьбой принять в отношении России меры, как к нарушителю стандартов этой международной футбольной организации.

Со своей стороны министерство спорта Южной Осетии отрицает участие своей команды в российском первенстве. "Цхинвальский клуб "Спартак" не может принимать участие в турнире первой лиги чемпионата России по футболу, потому что Южная Осетия не является частью России, сообщил РИА Новости по телефону замминистра Бахва Тедеев.

По словам Тедеева, чтобы цхинвальский клуб мог участвовать в таком турнире, Россия должна организовать открытый чемпионат. "Мы бы с удовольствием участвовали в чемпионате России, но на данный момент это невозможно..."