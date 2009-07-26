Следующим соперником Виталия Кличко будет "непобедимый" американец
У Криса Арреолы пока не было поражений
|Chris Arreola
Претендовать на титул украинца будет непобедимый американец Крис АРРЕОЛА, которому команда В.КЛИЧКА сделала предложение.
"Я буду боксировать против Криса АРРЕОЛЫ. Этот 28-летний американец до сих пор не проиграл ни одного боя, в своем последнем поединке нокаутировал МАКЛАЙНА. Интерес к этому бою будет не меньшим, а то и большим", - сказал боксер.
"Мы сейчас ведем переговоры, думаю, в ближайшее время будет составлен контракт, после чего объявлено место проведения боя. Дата 12 сентября - пока под вопросом. Сейчас наша задача - объединить основные телеканалы, которые будут транслировать поединок, и подобрать место проведения. Только потом мы сможем точно назвать дату, - приводит слова КЛИЧКО-старшего газета "Сегодня" .