Следующим соперником Виталия Кличко будет "непобедимый" американец

Чемпион мира по версии WBC Виталий КЛИЧКО определился со своим следующим соперником после отказа от боя со стороны Девида ХЕЯ.

Претендовать на титул украинца будет непобедимый американец Крис АРРЕОЛА, которому команда В.КЛИЧКА сделала предложение.

"Я буду боксировать против Криса АРРЕОЛЫ. Этот 28-летний американец до сих пор не проиграл ни одного боя, в своем последнем поединке нокаутировал МАКЛАЙНА. Интерес к этому бою будет не меньшим, а то и большим", - сказал боксер.

"Мы сейчас ведем переговоры, думаю, в ближайшее время будет составлен контракт, после чего объявлено место проведения боя. Дата 12 сентября - пока под вопросом. Сейчас наша задача - объединить основные телеканалы, которые будут транслировать поединок, и подобрать место проведения. Только потом мы сможем точно назвать дату, - приводит слова КЛИЧКО-старшего газета "Сегодня" .