Игроки ФК ”Арсенал” написали письмо Омельченко

Игроки и тренеры футбольного клуба “Арсенал-Киев” решили выкупить часть актива клуба, которая будет выставляться на повторном аукционе, назначенного на середину декабря этого года.

Как сообщает пресс-служба партии “Единство”, об этом говорится в официальном коллективном письме игроков и тренеров на имя председателя Киевской городской организации партии Александра ОМЕЛЬЧЕНКО.

Участники клуба сообщают также, что на обще собрании игроков и тренеров „Арсенала”, которое состоялось 20 ноября, они приняли единодушное решение („за” - 35 „против” – 0 „воздержавшихся” - 0) предложить А.ОМЕЛЬЧЕНКО стать Почетным президентом обновленного клуба.

Как подчеркивается в письме, "новая власть города не заинтересована в том, чтобы в Киеве существовал футбол, и городской совет принял решение о продаже части территориальной общины в уставном капитале клуба. Игроки и тренеры команды приняли решение о приобретении этой части самой командой. В случае положительного решения данного вопроса планируется создать на базе „Арсенала” новую „народную” команду и привлечь инвесторов для ее поддержки”.

Собрание также единодушно уполномочили начальника команды Александра БАШЛИКА принять участие в аукционе, где будут продаваться акции ООО „Футбольний клуб Арсенал-Киев”, которые до сих пор принадлежали городу Киеву.

Как сообщал УНИАН, 13 июля этого года Киевский городской совет принял решение о продаже на аукционе части территориальной общины Киева в уставном фонде общества ФК “Арсенал-Киев”. Решение было принято в связи с тем, что данное общество убыточное и нуждается в привлечении инвестиций. Средства же, которые будут не потрачены из бюджета столицы на содержание футбольного клуба и средства, полученные от продажи клуба, планируется привлечь на развитие детского спорта.

Главным управлением коммунальной собственности был назначен на 14 ноября аукцион по продаже части ФК “Арсенал” со стартовой ценой в 1,1 млн. грн. В то же время в связи с тем, что не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, он был отменен, а впоследствии принято решение о повторном аукционе с уменьшением стартовой цены части клуба (согласно законодательству, от 10% до 30%).

Справка УНИАН. ООО “ФК “Арсенал-Киев” было создано в соответствии с решением Киевсовета от 8 ноября 2001 г. и распоряжения Киевского городского председателя с целью повышения уровня украинского футбола, подготовки футболистов высшего класса, создания футбольной команды международного уровня, содержания профессиональных футбольных команд, участия в спортивных мероприятиях.

Согласно утвержденному Уставу ООО “ФК „Арсенал-Киев”, 80% уставного капитала (стоимостью 9 тыс. 440 грн.) принадлежали Главному управлению по вопросам физической культуры и спорта КГГА, 20% (стоимостью 2 тыс. 360 грн.) – другим членам Общества.