”Реал” ищет, как избавиться от Бекхэма

Один из членов совета директоров мадридского "Реала", который предпочел не называть своего имени, рассказал, что руководство команды во главе с президентом Рамоном Кальдероном склоняется к тому, чтобы расстаться с Дэвидом Бекхэмом.

Интервью с неназванным руководителем "Реала" появилось в испанском футбольном журнале Don Balon. Представитель совета директоров отметил, что нет смысла держать в команде футболиста который не нужен главному тренеру Фабио Капелло, при том, что присутствие Бекхэма создает напряженную обстановку.

"Почему мы должны тратить 30 миллионов долларов ежегодно на игрока, который, как известно, не нравится тренеру? Эта ситуация вредит Бекхэму, поскольку, оставаясь на скамейке запасных, он теряет часть выплат по рекламным контрактам. "Реалу" же не нужна тикающая часовая бомба", - подчеркнул собеседник журнала.

31-летний Бекхэм в сезоне-2006/07 попадал в стартовый состав "Реала" лишь в трех из 14 матчей, причем два из них пришлись на Кубок Испании, в которых ведущие команды, как правило, выставляют резервные составы. Сам англичанин несколько раз заявлял, что его не устраивает роль запасного, пишет издание The Guardian.

После чемпионата мира 2006 года ходили слухи, что Бекхэм готов продолжить карьеру в США, однако футболист подчеркнул, что переедет в Америку не раньше, чем через два-три года. В последнее время европейские СМИ много пишут о том, что Бекхэм может стать заменой Луишу Фигу в итальянском "Интере", поскольку португалец уже пообещал покинуть итальянский клуб летом 2007 года.

Лента.ру