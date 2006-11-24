В Париже полицейский застрелил футбольного фаната - после того, как местная команда "Пари Сен-Жермен" проиграла тель-авивскому клубу "Хапоэль" в матче розыгрыша кубка УЕФА, передает радио "Свобода".

Парижане, не довольные результатом, собирались расправиться с израильским болельщиком.

Вмешательство полицейского в потасовку не помогло - ему пришлось открыть огонь, чтобы рассеять толпу. Один фанат был убит, другой - ранен.