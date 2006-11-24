В Париже полицейский застрелил футбольного фаната
08:31, 24 ноября 2006Спорт
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Местный "ПСЖ" проиграл матч кубка УЕФА
В Париже полицейский застрелил футбольного фаната - после того, как местная команда "Пари Сен-Жермен" проиграла тель-авивскому клубу "Хапоэль" в матче розыгрыша кубка УЕФА, передает радио "Свобода".
Парижане, не довольные результатом, собирались расправиться с израильским болельщиком.
Вмешательство полицейского в потасовку не помогло - ему пришлось открыть огонь, чтобы рассеять толпу. Один фанат был убит, другой - ранен.
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