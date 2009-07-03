ФФУ утвердила стадион на матч за Суперкубок Украины

Футбольный матч между чемпионом страны командой «Динамо» (Киев) и обладателем Кубка Украины «Ворсклой» (Полтава) за «Интер Суперкубок Украины» 11 июля состоится в Сумах на стадионе «Юбилейный».

Об этом УНИАН сообщил руководитель Сумской областной Федерации футбола Николай ЖЕЛЕЗНЫЙ.

По его словам, 1 июля инспекционная комиссия Федерации футбола Украины повторно проверила стадион «Юбилейный» и осталась довольна изменениями, на которых настаивала ФФУ, а также состоянием газона на поле. Свои выводы комиссия изложила в отчете, который был направлен в ФФУ. На основании этого отчета и было принято окончательное решение о проведении матча в Сумах.

«Первый вице-президент и исполнительный директор Федерации футбола Украины Александр БАНДУРКО в четверг около 18 часов вечера подписал решение о том, что матч состоится всё-таки в Сумах. Начало поединка - в 20.45», - сказал Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ.

По предварительной информации, стоимость билетов составит от 40 до 200 грн. Вместимость стадиона «Юбилейный» составляет 25 тис. 800 зрительских мест.

Как сообщалось, 12 июня дирекция Премьер-лиги определила «Юбилейный» местом проведения встречи за Суперкубок Украины. Однако руководство «Динамо» выразило несогласие с таким решением, мотивируя это тем, что поле на «Юбилейном» не отвечает стандартам матча уровня команд-участниц Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.