Кличко принял вызов Валуева

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий КЛИЧКО и обладатель чемпионского пояса WBA Николай ВАЛУЕВ предварительно договорились о проведении боя.

Как передает РИА «Новости», КЛИЧКО-старший в интервью изданию "Советский Спорт" заявил, что боксеры в телефонном разговоре пришли к принципиальному согласию встретиться друг с другом на ринге. "Я был очень приятно удивлен, когда Николай позвонил и сказал, что очень хочет встретиться со мной на ринге. Я его вызов принял", - сообщил украинский боксер, подчеркнув при этом, что эта договоренность предварительная и вопрос о проведении боя еще не решен окончательно.

Виталий Кличко пояснил, что если он сам и его брат Владимир, действующий чемпион мира в суперятжелом весе по версиям IBF и WBO, в состоянии самостоятельно принять решение о том, с кем драться, поскольку одновременно являются собственными промоутерами, то в случае с Н.ВАЛУЕВЫМ это не так. "А за Николая решают его промоутеры - Вилфрид ЗАУЭРЛАНД и пресловутый Дон КИНГ. Кто знает, хотят ли они нашего поединка? Поэтому не сомневаюсь: переговоры о нашем с ВАЛУЕВЫМ поединке будут очень нелегкими", - сказал В.КЛИЧКО.

Он затруднился ответить на вопрос о сроках проведения возможного боя с Н.ВАЛУЕВЫМ, назвав при этом три страны, в которых, по его мнению, было бы целесообразно провести этот поединок.