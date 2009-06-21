Кличко про Чагаева, Хэя, стеклянный подбородок и непрофессионализм

Руслан Чагаев сделал все, что было в его силах, ради победы, но этого оказалось недостаточно, цитирует Associated Press слова Владимира Кличко, сказанные после убедительной защиты чемпионских поясов IBF и WBO в бою с узбекским боксером.

"Нельзя недооценивать Чагаева. Он сделал все сегодня, но я был лучше", - отметил Кличко-младший.

Узбекский боксер согласился со своим оппонентом. "По ходу боя я искал ключи к победе, пытался пробить его защиту, но попросту ничего не смог найти", - сказал Чагаев.

Кличко, которого на более ранних этапах карьеры упрекали в том, что он не держит удар, в шутку заметил, что его больше всего заботила защита подбородка. "Как вы знаете, мой подбородок сделан из стекла, поэтому мне не хотелось им рисковать..." - приводит его слова РИА "Новости".

Кличко еще раз вернулся к теме боя с Дэвидом Хэем, который был отменен из-за травмы британского боксера, позволявшего себе агрессивные выходки в адрес братьев Кличко. "Я никогда не имел дело с такими непрофессионалами, как Хэй и его команда". Кличко сообщил, что он рассмотрит возможность поединка с британцем в дальнейшем. "Думаю, что он закончит бой на полу", - добавил чемпион мира.