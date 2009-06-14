Президент ФИФА: Роналду лучше, чем картина Пикассо

Президента ФИФА Йозефа Блаттера, в отличие от его европейского коллеги Мишеля Платини, не смутила астрономическая сумма в 96 миллионов евро, предложенная мадридским "Реалом" за португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Эта сделка сравнима с переходом десятилетней давности, когда другой игрок с похожим именем переехал из Испании в Италию за 50 миллионов долларов, - сказал глава мирового футбола, вспоминая переход Роналдо из "Барселоны" в миланский "Интер". - Это всего лишь доказывает, что нашему виду спорта по-прежнему нужны звезды. Кстати, десять лет назад одна из картин Пабло Пикассо была продана с аукциона более чем за 100 миллионов. И где она теперь? Кто-то спрятал ее в сейф. Футболиста же можно видеть на поле два раза в неделю. Это лишь подчеркивает, какую ценность имеет футбол в современном обществе".

Напомним, что ранее глава УЕФА Платини назвал сумму трансфера Роналду "чрезмерной" и выразил недоумение действиями "Реала" , а журналисты немецкого издания Sportbild даже подсчитали, что еще можно было бы купить на 96 миллионов евро.

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