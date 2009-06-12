Чемпионат Украины по футболу стартует 18 июля

Первый тур чемпионата Украины по футболу сезона 2009/2010 стартует 18 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Премьер-лиги, календарь чемпионата был утвержден накануне на заседании исполнительного комитета Федерации футбола Украины.

Перед этим, 11 июля состоится матч за Суперкубок Украины между действующим чемпионом Украины и обладателем Кубка. Киевское “Динамо” и полтавская “Ворскла” проведут матч в Сумах.

Осенняя часть чемпионата будет состоять из 17 туров и завершиться 12 декабря. Зимнее межсезонье в большинстве клубов продлится до 27 февраля 2010 года.

Заключительный тур назначен на 9 мая 2010 года, а в случае необходимости 19 мая будет проведен «Золотой матч».

Финал Кубка Украины запланирован на 16 мая 2010 года.