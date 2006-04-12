Шевченко вошел в двадцатку самых дорогих футболистов мира

(список и цены на имена)

Украинский футболист Андрей ШЕВЧЕНКО вошел в 20-ку самых дорогих игроков мира, сообщает "Спорт-экспресс". Самым ценным игроком мира с коммерческой точки зрения является бразилец РОНАЛДИНЬЮ, бренд которого стоит 47 миллионов евро. За РОНАЛДИНЬЮ, по оценке немецкой компании BBDO, следуют англичане Дэвид БЕКХЭМ (44,9 млн. евро) и Уэйн РУНИ (43,7 млн. евро). Помимо них, в число 20 самых дорогих игроков вошли: Самюэль ЭТО`О (30,7 млн. евро), Лионель МЕССИ (30,4 млн. евро), Златан ИБРАГИМОВИЧ (30,1 млн. евро), РОНАЛДО (29,4 млн. евро), Фрэнк ЛЭМПАРД (28,8 млн. евро), Тьерри АНРИ (28,7 млн. евро), Михаэль БАЛЛАК (28,6 млн. евро), Стивен ДЖЕРРАРД (27,6 млн. евро), РАУЛЬ (27,2 млн. евро), Зинедин ЗИДАН (27,1 млн. евро), Криштиану РОНАЛДУ (26,8 млн. евро), Дидье ДРОГБА (26,4 млн. евро), Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО (18,6 млн. евро), Райан БАББЕЛ (18,2 млн. евро), Руд ван НИСТЕЛРОЙ (17,4 млн. евро), Лукас ПОДОЛЬСКИ (16,3 млн. евро), Андрей ШЕВЧЕНКО (14,3 млн. евро).

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