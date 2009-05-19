Шахтер - Вердер: букмекеры сравняли шансы

Завтра в Стамбуле состоится финальный матч Кубка УЕФА. Донецкий «Шахтер» сыграет против бременского «Вердера». По прогнозам зарубежных букмекерских контор, фаворитом противостояния являются немцы.

Разница в коэффициентах ставок на немецкую и украинскую команды не особо велика, пишет "Дело".

Так, влиятельная британская контора William Hill на победу футболистов «Вердера» принимает ставки 1,8 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа «Шахтера» оценивается коэффициентом 2,0.

Вероятность добавленного времени в матче William Hill оценивает коэффициентом 2,9, послематчевых пенальти — 4,0. Что касается счета, то наиболее вероятный результат, по мнению британских букмекеров, 1:1 (6 к 1), далее идет минимальная победа «Вердера» — 1:0 (8 к 1); триумф «Шахтера» со счетом 1:0 или 2:1, ничья 0:0 и победа «Вердера» 2:1 оцениваются 9 к 1.

Аналитики австрийской Bwin также отдают предпочтение немцам (коэффициент 2,4). Ставки на победу «Шахтера» в основное время принимаются с коэффициентом 2,75, а на ничью — 3,3. Не верят букмекеры и в то, что «Шахтер» станет обладателем Кубка УЕФА. В строке «Вердер» — победитель Кубка» стоит коэффициент 1,75. У «Шахтера» — 1,95.

Украинская компания «Фаворит», в отличие от зарубежных букмекерских контор, решила отдать предпочтение «Шахтеру». На победу подопечных Мирчи Луческу украинцы могут делать ставку с коэффициентом 2,4, а на выигрыш команды Томаса Шаафа — 2,8. Ничейный результат финального противостояния Кубка УЕФА оценивается в 3,3.

А вот в российской конторе «Марафон» можно заработать одинаковое количество денег на победе любой команды-финалиста Кубка УЕФА. Букмекеры дают равные шансы как украинцам, так и немцам. Коэффициент на победу обоих клубов в Кубке равен 2,6. При этом на ничейный счет «Марафон» принимает ставки с коэффициентом 3,20.

В Стамбул донецкий «Шахтер» прибыл вчера. Сегодня главный тренер клуба даст предматчевую пресс-конференцию, а вечером на поле стадиона Sukru Saracoglu Stadium украинская команда проведет тренировку. Немецкая команда прибудет в Стамбул сегодня днем. Финальный матч Кубка УЕФА сезона 2008/2009 будет обслуживать испанская бригада арбитров во главе с Луисом Мединой Канталехо.