Сейчас в Киеве проходит акция в защиту Печерского стадиона по ул. Немировича-Данченко, в которой участвуют больше 50 жителей Печерского района столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, на перекрестке бульвара Леси Украинки и ул. Щорса защитники Печерского стадиона проводят футбольный турнир. Тем самым они выражают свой протест против “уничтожения путем реконструкции последнего полногабаритного общедоступного стадиона на Печерске”.

За акцией протеста наблюдает милиция, автобус с работниками МВД стоит поблизости.

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции протеста, бывший народный депутат Украины Александр ГУДЫМА, о проведении акции заранее были уведомлены как киевские власти, так и правоохранительные органы.