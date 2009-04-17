УЕФА выберет города Евро-2012 по результатам поездки Платини

После визита президента Европейского футбольного союза Мишеля ПЛАТИНИ в Украину и Польшу на этой неделе, УЕФА проведет окончательную оценку всех двенадцати городов-претендентов на Евро-2012 в обеих странах.

Как сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины, об этом говорится в заявлении УЕФА, сделанном по итогам визита М.ПЛАТИНИ в Украину и Польшу.

В нем отмечается, что на встречах делегации УЕФА с представителями местных оргкомитетов обсуждался широкий круг вопросов, в частности, политическая и экономическая ситуация в странах, последние новости из городов, претендующих на проведение матчей Евро-2012, а также общее развитие инфраструктуры.

В УЕФА подчеркивают, что экономический кризис, безусловно, осложнил задачу хозяев Евро-2012, и визит в Украину и Польшу имел чрезвычайное значение. “Мы получили последнюю информацию по всем ключевым аспектам подготовки к финалу европейского первенства, теперь будем заниматься окончательной оценкой всех 12 городов. Выбор будет сделан на заседании Исполкома УЕФА 13 мая в Бухаресте”, - отмечается в заявлении.

Кроме этого, в нем выражается благодарность правительствам Украины и Польши, а также футбольным ассоциациям обеих стран от имени М.ПЛАТИНИ за сотрудничество и плодотворные встречи в ходе визита.