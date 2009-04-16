Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов
07:00, 16 апреля 2009Спорт
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На очереди - Кубок УЕФА
Завершились последние ответные матчи одной четвертой финала Лиги чемпионов УЕФА
Порту - МЮ 0:1 (Роналду 6). По результатам двух матчей - 2:3 в пользу МЮ.
Арсенал - Вильяреал 3:0 (Уолкотт 10, Адебайор 60, ван Перси 69 пен.). По результатам двух матчей - 4:1 в пользу Арсенала.
Таким образом в полуфинал вышли МЮ и Арсенал.
Напомним, что позавчера другую полуфинальную пару Лиги чемпионов УЕФА образовали Барселона, сыгравшая 4:0 и 1:1 с Баварией, и Челси (соответственно 3:1 и 4:4 в матчах против Ливерпуля).
Игры полуфинала состоятся 28 и 29 апреля.
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Сегодня состоятся ответные матчи Кубка УЕФА
Марсель - Шахтер. Первый матч 0:2.
Динамо - ПСЖ (0:0)
Манчестер Сити - Гамбург (1:3)
Удинезе - Вердер (1:3)
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