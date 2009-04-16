Завершились матчи 1/4 Лиги чемпионов

Завершились последние ответные матчи одной четвертой финала Лиги чемпионов УЕФА

Порту - МЮ 0:1 (Роналду 6). По результатам двух матчей - 2:3 в пользу МЮ.

Арсенал - Вильяреал 3:0 (Уолкотт 10, Адебайор 60, ван Перси 69 пен.). По результатам двух матчей - 4:1 в пользу Арсенала.

Таким образом в полуфинал вышли МЮ и Арсенал.

Напомним, что позавчера другую полуфинальную пару Лиги чемпионов УЕФА образовали Барселона, сыгравшая 4:0 и 1:1 с Баварией, и Челси (соответственно 3:1 и 4:4 в матчах против Ливерпуля).

Игры полуфинала состоятся 28 и 29 апреля.

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Сегодня состоятся ответные матчи Кубка УЕФА

Марсель - Шахтер. Первый матч 0:2.

Динамо - ПСЖ (0:0)

Манчестер Сити - Гамбург (1:3)

Удинезе - Вердер (1:3)