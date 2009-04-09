Юрий Семин: во Франции культивируют техничный, дисциплинированный футбол

В преддверии четвертьфинального матча Кубка УЕФА с "Пари Сен-Жермен" главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин дал эксклюзивное интервью uefa.com.

Согласны ли вы с теми, кто считает именно вашу команду фаворитом этой пары? И чего вы ждете от предстоящего визита в Париж?

На мой взгляд, до стартового свистка шансы обеих сторон равны. В чем-то предпочтительнее выглядят хозяева, в чем-то - мы, ну а сильнейшего должна выявить игра...

Какими вам видятся главные отличительные черты французских клубов и, в частности, ПСЖ?

В чемпионате Франции культивируется техничный, дисциплинированный футбол с акцентом на коллективные принципы игры. К слову, команда Поля Ле Гуэна - один из лучших представителей этого стиля. При этом она не только охотно комбинирует, импровизирует, но и уделяет большое внимание стандартным положениям. Кроме того, в составе "ПСЖ" выступает немало игроков с большим международным опытом - Клод Макелеле, Людовик Жюли, Жером Ротэн... Они расширяют возможности тренера по управлению игрой. Так что, как видите, у нас очень серьезный соперник.

Способно ли нынешнее "Динамо", что называется, затоптать, запрессинговать соперника, как делало это в свои лучшие годы?

Спорный вопрос. Во-первых, подбор наших исполнителей не таков, чтобы смело идти в активный прессинг на чужой половине поля. Поэтому для решения поставленных турнирных задач мы используем иные методы. А, во-вторых, в современном футболе накоплено достаточно средств для выхода из-под прессинга, и классные команды владеют ими в совершенстве. Словом, игра развивается, она уже пошла дальше.

Что вы считаете главным успехом "Динамо" за 15 месяцев своей работы в Киеве?

Главное, чего удалось добиться - это результатов. В начале сезона мы пробились в групповой турнир Лиги чемпионов, где на равных сражались с ее нынешними четвертьфиналистами - "Арсеналом" и "Порту". За восемь туров до финиша чемпионата Украины наш отрыв от ближайшего преследователя составляет 15 очков... На мой взгляд, прогресс очевиден. Теперь у нас появились возможности для совершенствования игры, и мы стараемся использовать их по максимуму.

Хотя получается не всегда. К примеру, за 24 дня предыдущего месяца мы сыграли восемь матчей высочайшего накала в сборной и в клубе. Отсюда и травмы - только за последнюю неделю мы лишились Тараса Михалика и Артема Кравца, двух футболистов "основы".