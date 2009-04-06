Донецкие альпинисты хотят войти в историю

Альпинисты Донецкой области намерены совершить первое восхождение на один из безымянных пиков Тянь-Шаня и на правах первовосходителей планируют присвоить ему имя «Пик Шахтеров Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на начальника Управления угольной промышленности ОГА Анатолия ВОВЧЕНКО и президента Донецкой областной федерации альпинизма Сергея КОВАЛЁВА.

В сообщении отмечается, что в области официально объявлена подготовка к этому восхождению. Организация этого первовосхождения довольно сложный процесс: материальное обеспечение одного члена экспедиции обойдется примерно в 10 тыс. долл., тогда как в экспедицию планируется отправить 16 человек. Параллельно проходит и отбор вершины для восхождения, которая должна быть безымянной и с отметкой около 5 тыс. метров. Одним из критериев выбора является возможность нескольких маршрутов подъема, добавили в пресс-службе.

Альпинисты уже успели провести первые тренировочные сборы на Кавказе.

По словам А.ВОВЧЕНКО, «в истории таких прецедентов нет, нет такой вершины, которая бы носила имя шахтеров».

Альпинисты намерены водрузить на пике Тянь-Шаня копию скульптурного монумента «Слава шахтерскому труду», установленного на Шахтерской площади города Донецка.

Отъезд альпинистов планируется провести 22 июля текущего года, чтобы вернуться покорителями вершины к празднованию профессионального дня работников угольной отрасли - Дню Шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа - УНИАН), заключили в пресс-службе.