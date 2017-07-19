Два спортсмена из Житомирской области завоевали призовые места на Чемпионате Европы по легкой атлетике. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Так, Владислав Мазур стал чемпионом Европы по прыжкам в длину и выполнил норматив мастера спорта Украины международного класса, а Виктор Лонский получил бронзовую награду по прыжкам в высоту.

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По словам начальника управления семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светланы Гресь., «в соревнованиях приняли участие двое спортсменов из Житомирской области, воспитанники тренера Игоря Лонского – Владислав Мазур и Виктор Лонский, которые показали высокие результаты и заняли призовые места. Чемпионат среди молодежи до 23 лет проходил с 13 по 17 июля в польском городе Бидгоші»..

Мазур стал чемпионом Европы по прыжкам в длину с результатом 8,04 м и выполнил норматив мастера спорта Украины международного класса, а Лонский получил бронзовую награду по прыжкам в высоту с результатом 2,24 м.