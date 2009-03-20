Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
13:15, 20 марта 2009Спорт
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Одна английская пара
В Швейцарии, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Вот результаты:
Четвертьфинальные пары:
Вильяреал – Арсенал
Манчестер Юнайтед – Порту
Ливерпуль – Челси
Барселона - Бавария
Жребий полуфинальных пар:
МЮ/Порту - Вильяреал/Арсенал
Барселона/Бавария - Ливерпуль/Челси
Первые матчи 1/4 Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Первые поединки полуфинала будут сыграны 28 и 29 апреля, ответные - 5 и 6 мая. Финал состоится 27 мая на римском стадионе "Олимпико".
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