Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В Швейцарии, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Вот результаты:

Четвертьфинальные пары:

Вильяреал – Арсенал

Манчестер Юнайтед – Порту

Ливерпуль – Челси

Барселона - Бавария

Жребий полуфинальных пар:

МЮ/Порту - Вильяреал/Арсенал

Барселона/Бавария - Ливерпуль/Челси

Первые матчи 1/4 Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 апреля, ответные - 14 и 15 апреля. Первые поединки полуфинала будут сыграны 28 и 29 апреля, ответные - 5 и 6 мая. Финал состоится 27 мая на римском стадионе "Олимпико".