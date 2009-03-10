Ахметов поработал экскурсоводом у посла США

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что новый стадион "Донбасс Арена", который строится в Донецке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, войдет в число лучших стадионов мира.

Об этом посол сказал сегодня в ходе экскурсии по стадиону, которую для него провел президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона.

В пресс-службе отметили, что гости впервые посетили будущую ложу президента "Шахтера", опробовали зрительские места – на минуту заняли места на трибуне. При этом посол напомнил, что уже не раз бывал на играх "Шахтера" и даже болел за этот клуб.

У.ТЕЙЛОР пообещал непременно побывать на первом матче "Шахтера", который состоится в день официального открытия "Донбасс Арены" летом 2009 года.