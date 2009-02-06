Динамо обыгрывает Рубин
21:25, 06 февраля 2009Спорт
2015
Первый матч нового сбора
Состоялся весьма интересный матч между командами из Киева и Казани.
Киевляне сумели победить со счетом 1:0 нынешний клуб Сергея Реброва, "Рубин" из Казани. Единственный мяч в конце второго тайма забил Александр Алиев, который нанес диагональный удар с линии штрафной. Украинская команда вышла на игру почти в основном составе, отмечает Football.ua.
В целом соперники в течение матча обменивались моментами, однако доминирования одной из команд на поле не было. К сожалению, стоит отметить травму Диакате. Его на 67-й минуте пришлось заменить.
Таким образом, Динамо добывает победу в первом же матче нового сбора.
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