Динамо обыгрывает Рубин

Состоялся весьма интересный матч между командами из Киева и Казани.

Киевляне сумели победить со счетом 1:0 нынешний клуб Сергея Реброва, "Рубин" из Казани. Единственный мяч в конце второго тайма забил Александр Алиев, который нанес диагональный удар с линии штрафной. Украинская команда вышла на игру почти в основном составе, отмечает Football.ua.

В целом соперники в течение матча обменивались моментами, однако доминирования одной из команд на поле не было. К сожалению, стоит отметить травму Диакате. Его на 67-й минуте пришлось заменить.

Таким образом, Динамо добывает победу в первом же матче нового сбора.