УЕФА назвала час «Х» для Львова
09:37, 29 января 2009Спорт
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Тейлор и Суркис осмотрят строительство
Тейлор и Суркис осмотрят строительство
Генеральный секретарь УЕФА Девид Тейлор и президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис 4-5 февраля посетят Львовщину с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
В то же время представители ОГА утверждают, что это предварительная информация, которая поступила в облгосадминистрацию.
Тейлор и Суркис осмотрят строительство нового стадиона к Евро-2012.
Также эксперт УЕФА посетит международный аэропорт "Львов" и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы и пассажирского терминала аэропорта. Гостям продемонстрируют здание львовского железнодорожного вокзала.
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