УЕФА назвала час «Х» для Львова

Тейлор и Суркис осмотрят строительство

Генеральный секретарь УЕФА Девид Тейлор и президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис 4-5 февраля посетят Львовщину с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В то же время представители ОГА утверждают, что это предварительная информация, которая поступила в облгосадминистрацию.

Тейлор и Суркис осмотрят строительство нового стадиона к Евро-2012.

Также эксперт УЕФА посетит международный аэропорт "Львов" и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы и пассажирского терминала аэропорта. Гостям продемонстрируют здание львовского железнодорожного вокзала.

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