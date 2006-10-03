Футболиста ”Челси” похоронили прямо на поле (фото)

Лондонский "Челси" почтил память знаменитого футболиста Питера Осгуда, который забил 150 голов в 380 матчах за команду, передает BBC News. Вместе с "Челси" Осгуд выиграл Кубок Англии в 1970-м году, забивая на каждой стадии этого турнира, и Кубок Кубков в 1971 году.

Прах спортсмена, который скончался в марте нынешнего года, захоронен под 11-метровой отметкой игрового поля стадиона "Стэмфорд Бридж", на котором команда Романа Абрамовича проводит свои домашние матчи.

Из нынешних игроков "Челси" на церемонии захоронения присутствовали капитан команды и сборной Англии Джон Терри и ведущие полузащитники Фрэнк Лэмпард и Джо Коул.

Лента.ру