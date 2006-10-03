Футболиста ”Челси” похоронили прямо на поле (фото)
20:03, 03 октября 2006Спорт
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Питер Осгуд - легенда 70-х
Лондонский "Челси" почтил память знаменитого футболиста Питера Осгуда, который забил 150 голов в 380 матчах за команду, передает BBC News. Вместе с "Челси" Осгуд выиграл Кубок Англии в 1970-м году, забивая на каждой стадии этого турнира, и Кубок Кубков в 1971 году.
Прах спортсмена, который скончался в марте нынешнего года, захоронен под 11-метровой отметкой игрового поля стадиона "Стэмфорд Бридж", на котором команда Романа Абрамовича проводит свои домашние матчи.
Из нынешних игроков "Челси" на церемонии захоронения присутствовали капитан команды и сборной Англии Джон Терри и ведущие полузащитники Фрэнк Лэмпард и Джо Коул.
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