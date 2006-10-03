Янукович: расходы на подготовку к Олимпийским играм будут намного увеличены

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Международного олимпийского комитета Жак РОГГЕ обсудили вопросы развития международного олимпийского движения, участия Украины в этом процессе, а также подготовки украинских спортсменов к Олимпийским играм 2008 года в Пекине.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, встреча В.ЯНУКОВИЧА с Ж.РОГГЕ состоялась сегодня.

Ж.РОГГЕ поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за то, что удалось сделать ему в сфере развития спорта в Украине во время пребывания в должности президента Национального олимпийского комитета. „Это были отличные результаты”, - подчеркнул руководитель МОК. Президент Международного олимпийского комитета также высоко оценил ратификацию Украиной Международной Конвенции о борьбе с допингом в спорте. „Украина - одна из немногих стран мира, которые ратифицировали эту конвенцию”, - отметил он.

Со своей стороны В.ЯНУКОВИЧ отметил значительный вклад Ж.РОГГЕ в развитие международного олимпийского движения и поблагодарил за поддержку НОК Украины со стороны Международного олимпийского комитета.

Премьер-министр также сообщил, что в государственном бюджете на 2007 правительство предусматривает значительно увеличить по сравнению с 2004 годом объем расходов на подготовку украинских спортсменов к Олимпийским играм. “Ведь главная нагрузка ляжет на плечи наших атлетов именно в 2007 году”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, уже в ближайшее время правительство вместе с Министерством по делам семьи, молодежи и спорту и НОК утвердит Программу подготовки к Олимпиаде-2008. К этой работы будут также привлечены общественность и спонсоры.