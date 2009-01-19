Платини: если будут стадионы – не вижу проблем с Евро-2012

Президент ФИФА Зепп Блаттер, выступая на открытии Кубка Содружества, коснулся темы чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, рассказав какие страны могут подать заявки на его проведение. "Мы открыты для предложений. Я в курсе того, что многие страны претендуют на проведение таких крупнейших соревнований. Могу назвать США, Испанию с Португалией, Бельгию с Голландией, Англию, Японию, Катар, Китай, Австралию", - сказал он.

Нет сомнения у Блаттера и в том, что мировое первенство 2010 года состоится, как и было запланировано, в Южно-Африканской Республике. "Не стоит полемизировать относительно ЮАР. Мы будем там играть в 2010 году!", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент УЕФА Мишель Платини, касаясь темы Евро-2012, хозяевами которого станут Польша и Украина, главным вопросом назвал наличие соответствующих футбольных арен в этих странах.

"Очень важно, чтобы в столицах этих стран были соответствующие стадионы. Если таковые будут, то никаких проблем с проведением Евро-2012 я не вижу. Согласитесь, нельзя же все время проводить такие турниры в ведущих европейских державах", - цитирует РИА “Новости”.