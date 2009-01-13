Шева выбрал Роналду

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, получивший ранее звание лучшего игрока года в клубном футболе европейского первенства и "Золотой мяч", был также назван лучшим футболистом года на планете по версии ФИФА.

Как сообщается на сайте uefa.com, во время голосования в Цюрихе 12 января его кандидатуру подержали большинство тренеров и капитанов национальных сборных из разных стран мира.

Второе место досталось форварду "Барселоны" Лионелю Месси, третье - нападающему "Ливерпуля" и сборной Испании Фернандо Торресу.

Помимо болельщиков, которые имеют право голосовать на сайте организации, важную роль в выборах имеют тренеры и капитаны национальных сборных, отмечает Football.ua.

От Украины в опросе принимали участие Алексей Михайличенко и Андрей Шевченко. Тройка наставника нашей национальной команды выглядит следующим образом: Хави, Лионель Месси, Андрей Аршавин.

Шевченко же первое место отдал Криштиану Роналду, оставив у него за спиной Фернандо Торреса и Стивена Джеррарда.

Новый титул стал для 23-летнего К.Роналду третьим в сезоне. В августе он был признан УЕФА лучшим футболистом года в клубном футболе Европы, а в декабре получил "Золотой мяч" как сильнейший игрок Европейского континента.