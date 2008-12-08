Кличко приготовил несколько комбинаций «специально для Рахмана»

Чемпион мира по версиям WBO, IBF и IBO тяжеловес Владимир Кличко приготовил несколько комбинаций и приемов специально для Хасима Рахмана, бой с которым состоится в эту субботу, 13 декабря, в Манхайме (Германия).

"Каких-то акцентов, отличающих мою подготовку к этому поединку мы не делали. Разве что вместе с тренером разработали несколько комбинаций и технических приемов, так сказать, непосредственно для Хасима Рахмана", - сказал чемпион в интервью "Команде".

"Основной этап подготовки остался позади, впереди еще неделя спаррингов, в которых я должен довести до совершенства как тактические, так и стратегические планы на сам поединок, а также отточить те новые приемы и комбинации, которые мы разработали специально к этому поединку с моим тренером Эмануэлем Стюардом", - добавил украинский боксер.

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