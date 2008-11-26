Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах E-G:

Группа E Вильярреал - МЮ 0:0

Ольборг - Селтик 2:1 (Кака 73, Колдвелл 87 автогол - Робсон 53)

У МЮ и Вильярреала - по 9 очков, у Ольборга - 5, у Селтика - 2.

Группа F

Бавария - Стяуа 3:0 (Клозе 57, 71, Тони 61)

Фиорентина - Лион 1:2 (Джилардино 45 - Макун 15, Бензема 27)

У Баварии и Лиона – по 11 очков, у Фиорентины - 3, у Стяуа - 1 очко.

Группа G Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Ричардс 63 - Лопес 19, 28)

Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)

У Арсенала - 11 очков, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.

Группа H

Зенит - Ювентус 0:0

БАТЭ - Реал 0:1 (Рауль 7)

У Ювентуса 11 очков, у Реала - 9, у Зенита - 5, у БАТЭ – 2 очка.

Напомним, что завтра состоятся матчи в группах A-D (в скобах набранные очки)

Группа А. Бордо (6) - Челси (7), Клуж (4) - Рома (6)

Группа B. Анортосис (5) - Вердер (3), Интер (8) - Панатинаикос (4)

Группа C. Шахтер (3) - Базель (1), Спортинг (9) - Барселона (10)

Группа D. Атлетико (8) - ПСВ (3), Ливерпуль (8) - Марсель (3)