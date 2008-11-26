Результаты матчей Лиги Чемпионов
Завтра Шахтер встречается с Базелем
Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах E-G:
Группа E Вильярреал - МЮ 0:0
Ольборг - Селтик 2:1 (Кака 73, Колдвелл 87 автогол - Робсон 53)
У МЮ и Вильярреала - по 9 очков, у Ольборга - 5, у Селтика - 2.
Группа F
Бавария - Стяуа 3:0 (Клозе 57, 71, Тони 61)
Фиорентина - Лион 1:2 (Джилардино 45 - Макун 15, Бензема 27)
У Баварии и Лиона – по 11 очков, у Фиорентины - 3, у Стяуа - 1 очко.
Группа G Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Ричардс 63 - Лопес 19, 28)
Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)
У Арсенала - 11 очков, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.
Группа H
Зенит - Ювентус 0:0
БАТЭ - Реал 0:1 (Рауль 7)
У Ювентуса 11 очков, у Реала - 9, у Зенита - 5, у БАТЭ – 2 очка.
Напомним, что завтра состоятся матчи в группах A-D (в скобах набранные очки)
Группа А. Бордо (6) - Челси (7), Клуж (4) - Рома (6)
Группа B. Анортосис (5) - Вердер (3), Интер (8) - Панатинаикос (4)
Группа C. Шахтер (3) - Базель (1), Спортинг (9) - Барселона (10)
Группа D. Атлетико (8) - ПСВ (3), Ливерпуль (8) - Марсель (3)