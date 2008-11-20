Результаты товарищеских матчей сборных команд по футболу

Украина выиграла 1:0

Испания - Чили 3:0 (Вилья 37 пен., Торрес 66, Касорла 86) Франция - Уругвай 0:0 Шотландия - Аргентина 0:1 (Родригес 8) Германия - Англия 1:2 (Хельмес 64 - Апсон 24, Терри 84) Нидерланды - Швеция 3:1 (ван Перси 33, 48, Куйт 90 - Кальстрем 51) Ирландия - Польша 2:3 (Хант 88 пен., Эндрюс 90 - М.Левандовски 3, Герейро 47, Р.Левандовски 89) Северная Ирландия - Венгрия 0:2 (Торгелле 57, Гера 71) Австрия - Турция 2:4 (Хельтц 28, 53 - М.Аурелио 37, Шанли 41, 47, 61) Греция - Италия 1:1 (Гекас 50 - Тони 54) Люксембург - Бельгия 1:1 (Мутш 46 - Миральяс 23) Швейцария - Финляндия 1:0 (Циглер 84) Дания - Уэльс 0:1 (Беллами 57) Словения - Босния и Герцеговина 3:4 (Корен 27, Новакович 64 пен., 75 - Ибишевич 2, 63, Мисимович 13, Дзеко 53) Румыния - Грузия 2:1 (Марика 62, Гоян 70 - Марцваладзе 11) Украина - Норвегия 1:0 (Селезнев 26 пен.) Кипр - Беларусь 2:1 (Христофи 29, Авраам 48 - Ковель 55) Черногория - Македония 2:1 (Джудович 24, Йоветич 33 пен. - Попов 85) Сербия - Болгария 6:1 (Йованович 9, 21, Милошевич 28, 34, Милияш 57, Лазович 67 - Георгиев 20) Мальта - Исландия 0:1 (Хельгусон 65)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter