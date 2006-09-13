Лига Чемпионов: результаты всех матчей вторника

Во вторник в Европе состоялись матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов в четырех группах из восьми. Успеха добились фавориты турнира "Барселона" и "Челси", а миланский "Интер" неожиданно уступил "Спортингу".

В группе А "Челси" обыграл на выезде "Вердер" (2:0), причем новичок команды Михаэль Баллак забил свой первый гол за лондонский клуб. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Дидье Дрогба. Андрей Шевченко вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте. В другом матче "Барселона" разгромила "Левски" (5:0) - все голы забили разные футболисты.

В квартете В португальский "Спортинг" добился победы над "Интером" - 1:0. Исход матча решил Марко Канейра, блеснувший индивидуальным мастерством на 64-й минуте. Четыре минуты спустя за вторую желтую карточку был удален новичок "Интера" Патрик Виейра. Московский "Спартак" потерпел сокрушительное поражение от мюнхенской "Баварии" (0:4).

В группе С оба стартовых матча ("Галатасарай" - "Бордо" и ПСВ - "Ливерпуль") завершились вничью 0:0, зато представители группы D порадовали результативностью. "Валенсия" обыграла на выезде "Олимпиакос" (4:2), а "Рома" разгромила дома "Шахтер" - 4:0. Украинцы, как и футболисты московского "Спартака", пропустили четыре мяча во втором тайме.

Лига чемпионов. Групповой турнир. 1-й тур Группа А

"Челси" (Англия) - "Вердер" (Германия) - 2:0 (1:0) Голы: Эссьен, 24 (1:0). Баллак, 68 - с пенальти (2:0).

"Барселона" (Испания) - "Левски" (Болгария) - 5:0 (2:0) Голы: Иньеста, 7 (1:0). Жюли, 39 (2:0). Пуйоль, 49 (3:0). Это`О, 58 (4:0). Роналдиньо, 90+3 (5:0).

Группа В "Спортинг" (Португалия) - "Интер" (Италия) - 1:0 (0:0) Гол: Канейра, 64 (1:0).

"Бавария" (Германия) - "Спартак" (Россия) - 4:0 (0:0) Голы: К.Писарро, 48 (1:0). Санта Крус, 52 (2:0). Швайнштайгер, 71 (3:0). Салихамиджич, 84 (4:0).

Группа С "Галатасарай" (Турция) - "Бордо" (Франция) - 0:0 ПСВ (Голландия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:0

Группа D "Олимпиакос" (Греция) - "Валенсия" (Испания) - 2:4 (1:2)

Голы: Константину, 28 (1:0). Морьентес, 34 (1:1). Морьентес, 39 (1:2). Кастильо, 66 (2:2). Альбиоль, 85 (2:3). Морьентес, 90 (2:4).

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 4:0 (0:0) Голы: Таддеи, 70 (1:0). Тотти, 76 (2:0). Де Росси, 79 (3:0). Д.Писарро, 89 (4:0).

По материалам Лента.ру