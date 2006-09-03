Сборная Италии начала отбор на Евро-2008 с сенсации

В субботу 2 сентября состоялись 19 матчей отборочного турнира Евро-2008. Главная сенсация произошла в Неаполе, где чемпионы мира итальянцы сыграли вничью со счетом 1:1 с командой Литвы. Соперники сборной России по группе Е сборные Англии и Израиля добились побед соответственно над Андоррой и Эстонией.

Англичане под руководством нового главного тренера Стива Макларена не испытали никаких проблем в матче с Андоррой. Уже на 5-й минуте Питер Крауч открыл счет в матче, на 13-й Стивен Джеррард удвоил преимущество британцев, а на 38-й Джермен Дефо довел счет до крупного. Во втором тайме Крауч и Дефо установили окончательный результат – 5:0.

Сборная Израиля добилась победы в Таллине за счет единственного гола аргентинца Роберто Колаутти, который лишь недавно получил израильский паспорт. Он удачно сыграл на добивании после удара Йосси Бенаюна на 7-й минуте. После этого преимуществом владела сборная Эстонии, но ни один из многочисленных моментов реализовать не смогла.

В группе А побед добились сборные Финляндии и Сербии. Финны в гостях обыграли сборную Польши со счетом 3:1 (Гаргула – Литманен (2), Вяюрюнен), а сербы на своем поле выиграли со счетом 1:0 (Жигич) у сборной Азербайджана.

В группе В сборная Литвы в гостях вела у сборной Италии за счет гола Данилявичуса на 21-й минуте, но Филиппо Индзаги через десять минут восстановил равновесие. Несмотря на то, что территориальным преимуществом владели итальянцы, литовцы создали немало опасных моментов у ворот хозяев поля, в составе которых надежно сыграл голкипер Джанлуиджи Буффон.

В этой же группе сборная Франции легко обыграла в гостях сборную Грузии со счетом 3:0. К 16-й минуте французы, проводившие первый официальный матч после ухода из большого спорта Зинедина Зидана, вели со счетом 2:0. На 7-й минуте отличился Флоран Малуда, поразивший ворота Чантурии ударом метров с 20, а затем Луи Саа ударом с линии штрафной второй раз заставил капитулировать грузинского голкипера. Окончательный счет установил Малхаз Асатиани, который на первой минуте второго тайма срезал мяч в свои ворота.

Еще в одном матче группы В сборная Шотландии со счетом 6:0 разгромила сборную Фарерских островов. Один из мячей в этом матче забил нападающий московского "Локомотива" Гарри О`Коннор.

В группе С крупных побед на выезде добились сборные Боснии и Герцеговины и Норвегии. Боснийцы в гостях обыграли со счетом 5:2 сборную Мальты, а норвежцы со счетом 4:1 выиграли у сборной Венгрии. Два мяча в составе "викингов" забил форвард "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер, не игравший около двух лет из-за серии травм. Еще в одном матче этой группы действующие чемпионы Европы греки также в гостях обыграли молдаван со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил Никос Либеропулос в середине второго тайма.

В группе D победы одержали словаки, чехи и немцы. Сборная Словакии со счетом 6:1 разгромила команду Кипра. Счет в этом матче открыл легионер питерского "Зенита" Мартин Шкртэл. Сборная Чехии дома переиграла команду Уэльса со счетом 2:1. Все три мяча в этом матче были забиты чешскими футболистами: Давид Лафата дважды поразил ворота валлийцев, а легионер московского "Спартака" Мартин Йиранек срезал мяч в свои ворота. Сборная Германии дома добилась минимальной победы со счетом 1:0 над командой Ирландии. Автором единственного гола стал Лукаш Подольски, лучший молодой игрок прошедшего ЧМ-2006.

В группе F в лидеры вышли сборные Испании, Исландии и Швеции. Испанцы на своем поле со счетом 4:0 обыграли команду Лихтенштейна. Мячи в составе "красной фурии" забили Фернандо Торрес, Давид Вилья (дважды) и Луис Гарсия. Исландцы на выезде со счетом 3:0 разгромили сборную Северной Ирландии, а шведы в Риге со счетом 1:0 нанесли поражение сборной Латвии.

В группе G лишь один матч выявил победителя. Сборная Люксембурга на своем поле проиграла команде Нидерландов со счетом 0:1 (гол на счету Матейсена). Два других матча завершились с одинаковым счетом 2:2. Так сыграли Белоруссия – Албания, Румыния – Болгария.

Следующие матчи отборочного турнира Евро-2008 состоятся в среду 6 сентября. В этот день сборная Украины в Киеве сыграет с командой Грузии.

По материалам Лента.ру