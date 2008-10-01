Шахтер ведет в счете после первого тайма

Продолжаются матчи Лиги Чемпионов

Завершился первый тайм в матчах группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА Група A Клуж - Челси 0:0 Бордо - Рома 1:0 (Гуркюфф 18) Група B Интер - Вердер 1:0 (Майкон 13) Анортосис - Панатинаикос 2:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15 - Салпингидис 28 пен) Группа C Шахтер - Барселона 1:0 (Илсиньо 44) Спортинг - Базель 0:0 Група D Ливерпуль - ПСВ 2:0 (Куйт 5, Кин 34) Атлетико - Марсель 2:1 (Агуэро 4, Гарсия 22 - Ньянг 16)

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