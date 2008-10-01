Шахтер ведет в счете после первого тайма
22:34, 01 октября 2008Спорт
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Продолжаются матчи Лиги Чемпионов
Завершился первый тайм в матчах группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА
Група A
Клуж - Челси 0:0
Бордо - Рома 1:0 (Гуркюфф 18)
Група B
Интер - Вердер 1:0 (Майкон 13)
Анортосис - Панатинаикос 2:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15 - Салпингидис 28 пен)
Группа C
Шахтер - Барселона 1:0 (Илсиньо 44)
Спортинг - Базель 0:0
Група D
Ливерпуль - ПСВ 2:0 (Куйт 5, Кин 34)
Атлетико - Марсель 2:1 (Агуэро 4, Гарсия 22 - Ньянг 16)
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