Шахтер ведет в счете после первого тайма

22:34, 01 октября 2008
Спорт
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Продолжаются матчи Лиги Чемпионов

Завершился первый тайм в матчах группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Група A

Клуж - Челси 0:0

Бордо - Рома 1:0 (Гуркюфф 18)

Група B

Интер - Вердер 1:0 (Майкон 13)

Анортосис - Панатинаикос 2:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15 - Салпингидис 28 пен)

Группа C

Шахтер - Барселона 1:0 (Илсиньо 44)

Спортинг - Базель 0:0

Група D

Ливерпуль - ПСВ 2:0 (Куйт 5, Кин 34)

Атлетико - Марсель 2:1 (Агуэро 4, Гарсия 22 - Ньянг 16)

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