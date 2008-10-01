Результаты матчей Лиги чемпионов
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Завершились матчи второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА по футболу
Группа E
Ольборг - МЮ 0:3 (Руни 22, Бербатов 55, 79)
Вильярреал - Селтик 1:0 (Сенна 67)
У МЮ и Вильярреала - по 4 очка, у Селтика и Ольборга - по одному.
Группа F Фиорентина - Стяуа 0:0
Бавария - Лион 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуниньо 24)
У Баварии - 4 очка, у Лиона и Фиорентины - по 2, у Стяуа - 1 очко.
Группа G
Арсенал - Порту 4:0 (ван Перси 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)
Фенербахче - Динамо 0:0
У Арсенала - 4 очка, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.
Группа H Зенит - Реал 1:2 (Данни 25 - Губочан 4 автогол, ван Нистелрой 31)
БАТЭ - Ювентус 2:2 (Кривец 17, Стасевич 23 - Яквинта 29, 45)
У Реала - 6 очков, у Ювентуса - 4, у БАТЭ - 1 очко, у Зенита очков нет
Напомним, что сегодня играют
Группа A Клуж - Челси
Бордо - Рома
Группа B
Интер - Вердер
Анортосис - Панатинаикос
Группа C Шахтер - Барселона
Спортинг - Базель
Группа D
Ливерпуль - ПСВ
Атлетико - Марсель